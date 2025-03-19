2025-03-19 10:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ غادر لاعب المنتخب العراقي ونادي ستوك سيتي الإنجليزي، عليالحمادي، صباح اليوم الأربعاء، معسكر المنتخب العراقي في البصرة متوجهًا إلى إنجلترا،وذلك بعد تأكيد إصابته رسمياً.

وجاء قرار مغادرة الحمادي بناءً على توجيهات مدرب المنتخب، خيسوس كاساس،لاستكمال علاجه في لندن، بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع فريقه ستوك سيتي، ماسيحرمه من خوض المباراتين المقبلتين مع منتخب العراق أمام الكويت وفلسطين ضمنالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبذلك، سيغيب الحمادي عن لقاء الكويت المقرر في 20 من الشهر الجاري،ومواجهة فلسطين يوم 25 من الشهر ذاته.

وفي سياق آخر، قرر المدرب خيسوس كاساس ترشيح اللاعب زيدان إقبال لمرافقتهفي المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الكويتي، والمقررانعقاده مساء اليوم الأربعاء، في قاعة المؤتمرات بالمدينة الرياضية في البصرة.

وتقام المباراة بين العراق والكويت يوم غدٍ الخميس على ملعب البصرة الدولي،حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت بغداد.