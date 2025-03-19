النجف الأشرف: استنفار أمني وخدمي لتأمين زيارة ذكرى استشهاد أمير المؤمنين (ع)

2025-03-19 10:30:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع - حيدر فرمانأعلنت قيادة شرطة النجف الأشرف، عن إعداد الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بتأمين زيارة ذكرى استشهاد أمير المؤمنين، الإمام علي (عليه السلام).وقال المتحدث باسم قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف، العقيد مفيد سالم الطاهر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناءً على توجيهات وزير الداخلية، أعدت قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف خطتها الأمنية والخدمية الخاصة بمناسبة استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام)، لضمان حماية الزائرين وتأمين الأجواء المناسبة لهذه المناسبة الأليمة التي تستقطب ملايين المؤمنين".وأكد، أن "الخطة الأمنية ركزت بشكل أساسي على تأمين مرقد أمير المؤمنين (ع) والكوفة العلوية المقدسة، إلى جانب جميع دور العبادة في المحافظة" موضحاً ان "الحشد الشعبي وفرقة الإمام علي مشاركان في تنفيذ الخطة، إلى جانب الأجهزة الأمنية والاستخبارية وجهاز مراقبة أمن الأفراد، حيث استنفرت وزارة الداخلية بالكامل لحماية الزائرين".وأشار إلى أن "الخطة تضمنت عمليات تعرضيه استباقية نفذتها شرطة النجف في بادية المحافظة لضمان تأمينها وتهيئة الأجواء الملائمة للزائرين كما تم تقسيم المحافظة إلى عدة أطواق أمنية بإشراف ضباط متقدمين، مع فتح غرف عمليات داخل المدينة القديمة والكوفة العلوية، تشمل الجهد الأمني والخدمي على حد سواء".وأضاف، أن "الخطة راعت تسهيل وصول الزائرين إلى أقرب نقطة من مرقد أمير المؤمنين (ع) وتأمين عودتهم إلى أماكن سكناهم بسهولة ويسر" مبينا أنه "تم إشراك الجهد الأمني والتقني في قيادة الشرطة ووزارة الداخلية، مع التأكيد على تأمين الطرقات والمسالك المؤدية إلى النجف الأشرف، التي ستكون مفتوحة ومتاحة أمام جميع الزائرين".