2025-03-19 10:54:04 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد نظام الأسئلة متعددة الخيارات (MCQ) بنسبة 100% في الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2025 ـ 2026، والمقرر إجراؤه في 29 حزيران المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حيدر العبودي، في تصريح لـ”الصباح” وتابعته منصة “إيشان”، إن الوزارة تستعد لفتح باب التقديم على برامج الدبلوم العالي […]

ظهرت المقالة التقديم على الدراسات العليا يبدأ 4 أيار والتعليم تحدد طبيعة الأسئلة أولاً على ايشان.



