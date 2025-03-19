اللجنة المالية: جداول الموازنة لن تتضمن درجات وظيفية

2025-03-19 12:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبي

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، أن جداول الموازنة لن تتضمن درجات وظيفية.

وقال عضو اللجنة، النائب حسين مؤنس، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جداول الموازنة لغاية الان غير واضحة التوقيت"، مبينا أن "بنود الموازنة جمدت موضوع أي إضافة للدرجات الوظيفية، وبالتالي جداول الموازنة لن تتضمن درجات وظيفية".

وأشار مؤنس الى أن "تجربة الموازنة الثلاثية تجربة جديدة وجيدة بنفس الوقت لكن اعتلتها تلكؤات"، مؤكدا "أننا مع إقرار موازنة ثلاثية أو موازنة خمسية، شريطة ان تتضمن برنامجاً حكومياً لخطة خمسية لإدارة البلد".