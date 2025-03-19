رصاص واستنفار في سنجار.. بغداد تتحرك لكشف ملابسات الاشتباكات

2025-03-19 12:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – نينوى

أكد مصدر أمني،اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، صدور أوامر مباشرة من بغداد بالتحقيق في ملابسات الاشتباكات التي وقعت في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقال مصدر مطّلع لـ"بغداد اليوم"، إن "أوامر عليا صدرت من العاصمة بغداد للتحقيق في تفاصيل الاشتباكات التي اندلعت في الجزء الغربي من قضاء سنجار في ساعة متأخرة من مساء أمس، وأسفرت عن إصابة ثلاثة من المنتسبين بينهم ضابطان، بعد تبادل لإطلاق النار بين قوة أمنية مشتركة ومسلحين مقربين من حزب العمال الكردستاني".

وأضاف أن "لجنة التحقيق ستقف على تفاصيل الحادث، خصوصًا أن القوة الأمنية كانت تنفذ واجبًا للبحث عن شخص تعرض للاختطاف قبل ساعات، لكنها تعرضت لهجوم مباشر، مما أدى إلى وقوع الاشتباكات التي استمرت لبعض الوقت قبل أن تتم السيطرة على الموقف".

وأشار المصدر إلى أن "الأجهزة الأمنية بجميع تشكيلاتها في حالة استنفار داخل قضاء سنجار ومحيطه، وأن لجنة التحقيق التي وجهت بغداد بتشكيلها بدأت فعليًا بإعداد تقرير حول ملابسات ما حدث".

وأكد أن "حالة الاستنفار الأمني تهدف إلى طمأنة الأهالي، خاصة أن اشتباكات أمس أثارت قلق الرأي العام قبل أن تتمكن قوات الجيش من السيطرة على الوضع واعتقال اثنين من المسلحين، اللذين يخضعان حاليًا للتحقيق".