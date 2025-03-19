ممارسات امنية توقع عدة متهمين بمواد مختلفة بقبضة عمليات بغداد

2025-03-19 12:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة في العاصمة بغداد.

وذكرت عمليات بغداد في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مفارزها ألقت القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبطت بحوزة خمسة منهم (11 بطاقة ماستر كارد، جواز سفر مزور، اختام مزورة، أعمال سحر وشعوذة)، واخرين بحيازة الأسلحة والاعتدة غير المرخصة، ومواد مخدرة وأجهزة تعاطيها".

وأضافت أنه "تم حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية في جانبي الكرخ والرصافة".

وبينت قيادة عمليات بغداد أن "هذه الممارسات تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار ومنع كل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المواطنين خلال شهر رمضان المبارك".