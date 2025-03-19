اسعار الدولار تعاود الارتفاع محليا

2025-03-19 12:35:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، امام الدينار ارتفاعا طفيفا في أسواق بغداد. وارتفعت اسعار الدولار في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 147600 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس الثلاثاء 147250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار. وسجلت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفاعا، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام