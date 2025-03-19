رئيس استثمار ديالى يقاضي نائبه بعد منعه من دخول الهيئة

2025-03-19 12:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس هيئة استثمار ديالى كريم العزاوي، اليوم الأربعاء، عن رفع دعوى قضائية ضد نائبه بعد إلغاء مباشرته ومنعه من دخول الهيئة.

وقال العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن "القضاء هو الفيصل في قضية منعه من دخول الدائرة وإلغاء مباشرته لمهام عمله من قبل نائبه المكلف برئاسة الهيئة صدام مزاحم، ولك بعد إلغاء قرار المحافظ بسحب يده".

وأضاف العزاوي أنه "رفع دعوى لاصدار قرار استقدام بحق نائب رئيس الهيئة نتيجة تجاوزه صلاحياته ومنعه من دخول الدائرة وإلغاء كتاب مباشرته بمهامه"، لافتا إلى أن "عودته لمهامه قانونية وأي قرار بشأن نقل او تنسيب بحقه غير قانوني لأن الهيئة مستقلة والرئيس منتخب ولمجلس ديالى فقط صلاحية إقالته او تغييره".

وسبق ان كشف نائب رئيس هيئة استثمار ديالى صدام مزاحم، يوم الثلاثاء، تفاصيل منع رئيس الهيئة السابق من الدخول للهيئة.

وقال مزاحم في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن"رئيس الهيئة السابق كريم العزاوي قام يوم أمس باقتحام الهيئة مع أفراد حمايته بشكل غير قانوني، وهو ليس لديه صفة قانونية، ولا يملك أمراً إدارياً من المحافظ بعودته وممارسة مهامه كرئيس للهيئة".

وأضاف أن "العزاوي دخل الهيئة ومارس الضغط على الموظفين للدخول الى مكتب رئيس الهيئة وطباعة كتاباً لمباشرته رئيسا للهيئة ونشره في الإعلام بلا خام الهيئة وهو خرقا قانونياً واضحاً"، لافتا الى أن "مكتب المحافظ أصدر كتاب تنسيب المدير السابق الى مكتب النائب الفني، وبدورها هيئة الاستثمار وجهت كتابا رسميا بتنسيبه وفق كتاب المحافظ، وانتهت علاقته بهيئة الاستثمار".

كما وأكد مزاحم أن "العزاوي حاول اليوم دخول الهيئة بصفة مدير وهذا يتسبب بمشاكل داخل الهيئة ولهذا منعناه من الدخول، ولكن حال رغبته بالدخول كموظف لامانع لدينا بشأنه"، مستدركا "لكن دخوله بالقوة وترهيب الموظفين بحمايته الذين لا نعرف لماذا لم يتم سحبهم من قبل مديرية حماية الشخصيات رغم مرور 6 أشهر على سحب يده من منصبه".

وأشار الى أن "اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل المحافظ اثبتت ارتكاب رئيس هيئة الاستثمار السابق مخالفات طيلة فترة إدارته للهيئة، وعلى أساسه تم سحب يده وتوجيه عقوبة العزل اليه، ومن ضمن توصيات اللجنة التحقيقية هناك محذور قانوني الى هيئة استثمار ديالى، ولهذا المحافظ وجه بتنسيبه الى مكتب النائب الفني لمصلحة الدائرة".