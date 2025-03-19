آسايش اربيل تعلن ضبط 82 كغم من المخدرات وأكثر من طن من حبوب "الكبتاغون"

2025-03-19 12:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأمن العامة "الآسايش" في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، ضبط أكثر من 82 من المواد المخدرة، وأكثر من طن من حبوب "الكبتاغون" المخدرة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وقال الضابط في مديرية مكافحة المخدرات بالإقليم، أركان عمر، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، انه تم القاء القبض على 16 متهما وضبط أكثر من 82 كيلوغراماً من المواد المخدرة بحوزتهم.

وأضاف أنه "في عمليتين مشتركتين في بغداد والموصل، ضبطت قواتنا (1170) كيلوغراماً من حبوب (الكبتاغون) المخدرة"، مبنيا أن 1100 منها في بغداد، و70 كيلوغراماً في مدينة الموصل.