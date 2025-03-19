من 4 مراحل.. الأمم المتحدة: خطة لإعادة تأهيل المنازل المتضررة بسنجار والأنبار

2025-03-19 13:50:06 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأعلن المدير القطري لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع انيل جاندريكا، اليوم الأربعاء، عن خطة لإعادة تأهيل المنازل المتضررة في سنجار والأنبار، مكونة من 4 مراحل، فيما أشار الى تقديم أجهزة طبية وسيارات إسعاف لوزارة الصحة وزعت بين 21 موقعاً في 15 محافظة.وقال جاندريكا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع تعزيز البنى التحتية في المناطق الريفية، ركز بشكل أساسي على مناطق في محافظة الأنبار بعد أحداث داعش وشملت تقديم خدمات منها، إعادة إعمار المنازل لأكثر من 660 ألف مواطن مستفيد في عدة مناطق من الأنبار وشملت ثلاث مراحل".وأشار الى أن "المرحلة الرابعة من المشروع ستكون في سنجار وهي التي تضررت كثيراً وبالتالي التركيز سيكون عليها لتشجيع المواطنين على العودة، وقررنا بالتعاون مع الحكومة الألمانية والمنظمة الألمانية للتنمية، إعادة إعمار المنازل في المنطقة".وأضاف، ان "مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، قدم الكثير الى وزارة الصحة مثل الأجهزة الطبية بمواصفات عالمية وتوزيعها بين 21 موقعاً في 15 محافظة وسيارات إسعاف".وتابع، "نحن في المرحلة الأخيرة من استكمال مشروع جديد لمواضيع الإرواء المتعلقة بالتغير المناخي والتصحر وتشجيع الزراعة في أربع محافظات"، مردفاً "نحن في المراحل النهائية لوضع اللمسات الأخيرة للتوقيع على الاتفاقية قريباً".