الأعرجي والعميري يبحثان الملفات والقضايا المشتركة بين المستشارية والمحكمة الاتحادية العليا

2025-03-19 13:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم العميري، اليوم الأربعاء، الملفات والقضايا المشتركة بين المستشارية والمحكمة.

وذكر بيان لمكتب الأعرجي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، التقى رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم العميري".

وأضاف البيان، أن "اللقاء بحث الملفات والقضايا المشتركة بين المستشارية والمحكمة الاتحادية العليا، وبما يعزز من دور القضاء العراقي في ترسيخ دعائم الدولة وصون حقوق المواطنين".

وأشاد الأعرجي خلال اللقاء، "بدور القضاء العراقي في تحقيق العدالة وترسيخ سلطة القانون، وبما يفضي إلى دعم التماسك المجتمعي ويخدم أمن واستقرار الوطن والمواطن".