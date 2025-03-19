2025-03-19 13:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت مؤسسة الشهداء، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، تعليمات جديدة تخص كبار السن من الحجاج ضمن فئة ذوي الشهداء الذين ظهرت أسماؤهم لموسم حج 2025، لغرض التنازل لأحد أفراد عائلة الشهيد نفسه، وفقاً للتعليمات المعتمدة، أو تقديم طلب تأجيل لموسم حج 2026".

وذكرت المؤسسة في وثيقة حصلت عليها "بغداد اليوم"، انه "تدعو مؤسسة الشهداء الحجاج من ذوي الشهداء، ممن ظهرت أسماؤهم لموسم حج 2025 وكانوا من كبار السن (مواليد 1954 أو 1953 ونزولًا)، إلى مراجعة مديريات المؤسسة لغرض التنازل لأحد أفراد عائلة الشهيد نفسه، وفق التعليمات المعتمدة، وتقديم طلب تأجيل لموسم حج 2026".

واضافت انه "يُرجى مراجعة المديريات خلال أيام الاربعاء والخميس والجمعة من هذا الأسبوع لاستكمال الإجراءات اللازمة". داعية، بالإضافة "المتعهدين المرشحين لإبلاغ الحجاج المشمولين كافة وإنجاز ما مطلوب بأسرع وقت ممكن".

ادناه نص الوثيقة كما وردت لـ"بغداد اليوم".











