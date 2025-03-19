صراع رئاسة مجلس نينوى مستمر.. المحكمة الإدارية ترجئ البت بقرار إقالة الحاصود

2025-03-19 14:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت المحكمة الإدارية، يوم الأربعاء، تأجيل النظر في الطعنالمقدم بشأن قانونية إقالة رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، إلى جلسة 8نيسان المقبل، لاستكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى مزيد من الدفوعات.

وقال مصدر في مجلس المحافظة، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمةعقدت جلستها اليوم، للنظر في الدعوى المقدمة من الحاصود للطعن بقرار إقالته، لكنهاقررت تأجيل البت في القضية إلى موعد لاحق".

وأضاف المصدر، أن "المحكمة كانت قد أصدرت في وقت سابق أمراً ولائياًبإيقاف تنفيذ قرار الإقالة مؤقتاً ما أتاح للحاصود الاستمرار في أداء مهامه إلىحين صدور الحكم النهائي".

وكان مجلس محافظة نينوى قد صوّت بالأغلبية على إقالة أحمد الحاصود من منصبرئيس المجلس، وسط خلافات حادة بين الكتل السياسية، حيث قاد تحالف "نينوىالموحدة" حراك الإقالة، في حين اعتبر تحالف "نينوى المستقبل" أنالقرار جاء بدوافع سياسية.

ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي،حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي فيالمحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.