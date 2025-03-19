2025-03-19 14:09:04 - المصدر: ايشان

شارك آلاف الإسرائيلين في احتجاج مناهض للحكومة وأغلقوا المدخل الرئيسي لمدينة القدس متجهين نحو مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقالت صحيفة “ذا تايمز أوف إسرائيل” العبرية، إن المتظاهرين يعترضون على مساعي الحكومة لإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، والتخلي عن الأسرى واستئناف القتال في غزة. وقالت قائدة الاحتجاج، شيكما بريسلر، للمشاركين في […]

ظهرت المقالة الآلاف يتجهون نحو مقر إقامة نتنياهو: تظاهرات تطالب بوقف “الجنون” الحكومي أولاً على ايشان.



