تركيا تتدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم الليرة عقب هبوطها أمام الدولار

2025-03-19 15:02:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تدخلت تركيا، اليوم الأربعاء، في سوق الصرف الأجنبي لدعم الليرة عقب هبوطها إلى أدنى مستوى تاريخي أمام الدولار.

وبحسب بلومبرغ بلغت خسائر نحو 10% أمام العملة الأميركية ليصل سعر الدولار إلى أكثر من 40 ليرة، عقب اعتقال السلطات التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو-

وقالت بلومبرغ إن البنوك التركية تبيع نحو 8 مليارات دولار لدعم الليرة.

وتراجعت الليرة التركية بشدة، وأدت موجة بيع واسعة في سوق الأسهم إلى وقف التداول، كما قفزت عوائد السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها هذا العام، بعدما أقدم المستثمرون على بيع الأصول التركية عقب اعتقال منافس بارز للرئيس رجب طيب أردوغان، مما زاد من المخاطر السياسية.