مجلس الخدمة يستكمل ملحق الوجبة الثانية لتعيين الشهادات العليا والأوائل

2025-03-19 15:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محمود التميمي، اليوم الاربعاء (19 اذار 2025)، عن الجهوزية التامة لاستكمال ملحق الوجبة الثانية لتعيين الشهادات العليا والاوائل.

وذكر المجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيسه محمود التميمي ترأس الجلسة الاعتيادية الخامسة للمجلس، التي انعقدت اليوم بحضور أعضاء المجلس والكادر المتقدم والمتخصص، تضمنت مناقشة آلية توزيع الملحق وآخر الاستعدادات لضمان انسيابية الإجراءات".

واضاف ان "التميمي اكد خلال الجلسة جهوزية المجلس لإستكمال ملف ملحق الوجبة الثانية، ضمن تعيينات حملة الشهادات العليا و الأوائل المشمولين بقانوني (59 ،67)"، مبينا ان "اجراءات المجلس بشأن اصدار قرارات التعيين سيتم المباشرة بها اعتبارا من الاسبوع القادم".

وبين التميمي بحسب البيان أن "المجلس يواصل جهوده لتأمين حقوق المستحقين وفق أسس العدالة والشفافية"، مشيراً إلى أن "الإعلان عن تفاصيل التوزيع سيتم قريباً، بعد استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة".





