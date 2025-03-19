لأول مرة في الإقليم.. امرأة تتسنم منصب المحافظ

2025-03-19 18:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن تسنم امرأة لمنصبالمحافظ، في خطوة تعد الأولى من نوعها.

وذكرتالوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعد صدور أمر من رئيس الوزراء مسروربارزاني، تم تكليف "نوخشه ناصح" بمهام محافظ حلبجة بالوكالة، وجرىتسليمها مهام عملها رسمياً من قبل وزير الداخلية، ريبر أحمد.

وخلالاجتماع حضره المدير العام للديوان، قدّم وزير الداخلية تهانيه لنوخشه ناصح، متمنياًلها التوفيق في خدمة مدينة حلبجة وأهلها، وداعياً إياها لأن تكون ممثلة لجميعأبناء المحافظة، وأن تعمل على تنفيذ سياسات حكومة كوردستان بما يخدم المواطنين.

كماأعربت وزارة الداخلية عن تقديرها لدور المحافظ السابق لحلبجة، آزاد توفيق، وأشادتبجهوده وخدماته في تمثيل حكومة كوردستان والإسهام في تنمية المحافظة، متمنية لهدوام الصحة والعافية في حياته بعد انتهاء مهامه الرسمية.