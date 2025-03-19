مجلس وزراء كوردستان يخفض الغرامات المرورية ويناقش مشكلة رواتب موظفي الملاك الدائم

2025-03-19 18:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ قرر مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تخفيض الغرامات المروريةبنسبة 20%، كما ناقش مشكلة رواتب موظفي الملاك الدائم الذين تم تثبيتهم خلال الصيفالماضي.

وذكرالمكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلسالوزراء في إقليم كوردستان عقد جلسته الاعتيادية اليوم، حيث قدّم خلالها وزيرالداخلية، ريبر أحمد، مقترحاً لتمديد قرار سابق لمجلس الوزراء يقضي بتخفيض نسبة20% من غرامات المخالفات المرورية لمدة ستة أشهر إضافية.

وحرصاًعلى دعم المواطنين، وافق مجلس الوزراء بالإجماع على المقترح، وتم اتخاذ قراربتمديد العمل بتخفيض الغرامات بنسبة 20% لمدة ستة أشهر أخرى، من 1 كانون الثاني/يناير 2025 حتى 30 حزيران/ يونيو 2025، بحسب البيان.

وفيالمحور الثاني للاجتماع، طرح وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، قضية حلمشكلة الموظفين المرتبطين بالملاك الدائم لمؤسسات حكومة الإقليم، ولكن لم يتقاضوارواتبهم بسبب تثبيت الملاك وفق معيار شهر تموز/ يوليو 2024 من قبل وزارة الماليةالاتحادية.

وكلفمجلس الوزراء، وزارة المالية والاقتصاد، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين رواتبهؤلاء الموظفين والعمل على معالجة مشكلة عدم صرف مستحقاتهم وفق المقترحات المقدمةخلال الاجتماع.

وفيالمحور الثالث والأخير، قدّم وزير الصحة، سامان برزنجي، تقريراً حول خريجي كلياتالطب لعام 2024، موضحاً أن تعيينهم قد تم تنظيمه وفق قانون تصنيف الكوادر الطبية،حيث تم تحديد آلية توظيفهم وخدمتهم.

وكلفمجلس الوزراء وزارات الصحة، والمالية والاقتصاد، إضافة إلى مجلس الخدمة العامةبالتواصل مع وزارة المالية الاتحادية لمتابعة آلية توظيف هؤلاء الخريجين على أسسمماثلة لزملائهم في باقي مناطق العراق.

كماتقرر عرض نتائج هذه الجهود في الاجتماعات المقبلة لمجلس الوزراء، ليتم اتخاذالقرار اللازم بشأن توظيفهم، بما يضمن الالتزام بنظام تصنيف الكوادر الطبية وتنظيمنظام تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية.