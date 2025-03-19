2025-03-19 18:36:04 - المصدر: ايشان

توقع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، اليوم الأربعاء، حضورا جماهيريا كويتيا كبيرا في مباراة الغد على ملعب جذع النخلة. وقال درجال، خلال تصريحات إعلامية على هامش توقيع اتحاد الكرة شراكة طبية مع أحد المستشفيات: “متأكد من حضور كويتي كبير، فالمسافة ساعة ونصف أو ساعتين”. وتابع: “نحن أشقاء وحريصون على تواجدهم سواء في البصرة […]

ظهرت المقالة درجال للكويتيين: نحن أشقاء وحريصون على تواجدكم في البصرة أو أي محافظة أولاً على ايشان.



