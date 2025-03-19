2025-03-19 18:36:04 - المصدر: ايشان

كشف النائب أمير المعموري، عن صرف مكافأًة قدرها نصف مليار دينار، إلى خمسة موظفين في شركة حكومية تابعة لوزارة الزراعة، في مخالفة صريحة للقانون. المعموري قال خلال تصريح متلفز، تابعته منصة “إيشان”، إن “خمسة موظفين حصلوا على مكافأة قدرها 100 مليون دينار للموظف الواحد، في الشركة العراقية التابعة لوزارة الزراعة”. وأضاف، أن “أعضاء مجلس إدارة […]

ظهرت المقالة شركة حكومية تصرف مكافأة قدرها 500 مليون دينار لخمسة من موظفيها أولاً على ايشان.



