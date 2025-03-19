2025-03-19 19:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت عضو لجنة النفط والغاز النيابية، انتصار الموسوي، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، عدم وجود أي مبرر لاستجواب وزير النفط، حيان عبد الغني، مشيرة إلى عدم ورود شبهات فساد تستدعي ذلك.

وأوضحت الموسوي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "الوزير عبد الغني استطاع تحقيق إنجازات واضحة خلال إدارته للوزارة، حيث نجح في تأمين استقرار سوق المشتقات النفطية، وحقق العراق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات، ما ساهم في تعزيز الموازنة العامة دون الحاجة إلى قروض داخلية أو خارجية".

وأضافت أن "لجنة النفط النيابية لا تعتزم تحميل الوزير وحده مسؤولية أي فساد محتمل داخل الوزارة، خصوصا وأن فترة توليه لم تتجاوز العامين والنصف"، مشيرة إلى أن "العديد من المشاريع الاستراتيجية تحققت خلال هذه الفترة، مثل اكتمال مصفاتي كربلاء وبيجي، إلى جانب مشاريع أخرى من المقرر إنجازها هذا العام، كمنشأة التكسير بالعامل المساعد (FCC)".

وختمت الموسوي حديثها بالتأكيد على أن "ما تم تقديمه من أسئلة للوزير لا يرقى إلى مستوى الاستجواب، خاصة في ظل ما تحقق من تقدم في القطاع النفطي".

وشهد قطاع النفط تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، حيث ركزت الحكومة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات النفطية وتعزيز البنية التحتية للمصافي.

وتأتي هذه الجهود في ظل تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، إلى جانب سعي العراق لزيادة الإنتاج النفطي وتحسين الإيرادات في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية.

في السياق، تولى وزير النفط، حيان عبد الغني، إدارة الوزارة وسط تحديات تتعلق بتطوير المصافي، وتحسين الإنتاج، ومكافحة الفساد داخل القطاع، وفق مايرى مراقبون.

ورغم ذلك، تثار بين الحين والآخر تساؤلات حول أداء الوزارة وإدارتها للموارد، إلا أن اللجنة النيابية المختصة أكدت أن الإنجازات المحققة لا تستدعي استجواب الوزير، خاصة في ظل عدم وجود شبهات فساد موثقة ضده.