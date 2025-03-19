2025-03-19 20:09:04 - المصدر: ايشان

في سابقة هي الأولى من نوعها في البلدان، التي تصف نفسها بالديمقراطية، أقدم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على اعتقال منافسه في الانتخابات المقبلة، ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. واعتقل أوغلو صباح اليوم الأربعاء من منزله، بتهمتين تتعلقان بـ”الفساد” و”مساعدة منظمة إرهابية”، في حين خرجت مظاهرات في المدينة نددت بالاعتقال ووصفته بأنه “ضربة للديمقراطية”. […]

ظهرت المقالة أردوغان يعتقل “الرئيس المقبل” لتركيا قبل أيام من ترشحه لانتخابات 2028 أولاً على ايشان.



