محافظ بغداد: مشروع المطور العقاري سيوفر الوحدات السكنية بكلف مقبولة

2025-03-19 20:25:01 - المصدر: واع

بغداد - واع -حسن الفوازأعلن محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الأربعاء، عن البدء بمسح الأراضي العائدة الى محافظة بغداد للمباشر بمشروع المطور العقاري، فيما أكد أن المشروع سيمكن المواطنين من الحصول على الوحدات السكنية بكلف مقبولة.وذكر العلوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مبادرة مشروع المطور العقاري تغني الدولة والجهات المعنية من ان تتكفل هي بتوفير البنية التحتية وانما يتكفل المطور بتأهيلها".وأضاف، أن "المطور يقوم بإفراز القطع وتحديدها ويوفر البنية التحتية من المدارس والشوارع والمجاري والكهرباء ومراكز صحية ومراكز الاطفاء ومن ثم تباع بأسعار مناسبة بالإمكان الحصول عليها من ذوي الدخل المحدود او المواطن العادي"،مبيناً أن"المطور العقاري سيمكن كثير من الذين يحتاجون للوحدات السكنية بالحصول عليها بكلف مقبولة".وأضاف العلوي، "لدينا الآن مسح لكثير من الأراضي العائدة الى محافظة بغداد او حتى عائدة الى جهات أخرى وتستملكها المحافظة للمباشر مع مستثمرين او مقاولين في مشروع المطور العقاري"، مؤكدًا "نحن جادون بمشروع المطور العقاري متى ما حصلنا على الأرض المناسبة التي نقيم عليها هذا المشروع".