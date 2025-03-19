العثور على جثة فتى مفقود وإحباط عمليات تهريب في ذي قار وكركوك (صور)

2025-03-19 20:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، بالعثور علىجثة في أحد المستنقعات المائية شمالي مركز المحافظة، في وقت أعلنت شرطة كركوك عن ضبطأربع عجلات محملة بمواد مهربة بصورة غير قانونية عبر الطرق النيسمية.

وعن حادث ذي قار، ذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية عثرتعلى جثة فتى يبلغ من العمر 15 عاماً في أحد المستنقعات المائية بقرية الصريفين في قضاءقلعة سكر شمالي المحافظة".

وبين المصدر، أن "الفتى تم تأشير فقدانه منذ يوم أمس لدى الأجهزةالأمنية، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ومعرفة سببالوفاة".

وفي كركوك، أعلنت شرطة المحافظة، أنه "بناءً على معلومات دقيقة توفرتحول تهريب مواشي ومواد عبر الطرق النيسمية شرعت المفارز المختصة بهذه الطرق بنصب كمين".

وبحسب بيان للشرطة ورد لوكالة شفق نيوز، فإنه "تم ضبط أربع عجلاتوالقبض على خمسة متهمين بعملية نوعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العجلاتوضبط المواد المهربة بمحضر ضبط أصولي واحالتهم الى الجهات المختصة وفق القانون لينالواجزاءهم العادل".