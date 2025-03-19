لجنة محتوى الهابط تتخذ الإجراءات القانونية بحق "عزيزة الكاع"

2025-03-19 21:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت مصدر نقلا عن لجنة متابعة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد مقدم برنامج الكاميرا الخفية "عزيزة الكاع"، في إطار حملتها المستمرة لمكافحة المحتوى الإعلامي الذي تصفه بـ"الهابط".

وقالت مصدر بالوزارة لـ"بغداد اليوم"، إن القرار يأتي بعد مراجعة محتوى البرنامج ورصد مخالفات تتعلق بالقيم المجتمعية والمعايير الأخلاقية، مؤكدة أن الجهات المعنية ستتخذ التدابير اللازمة لمحاسبة المسؤولين عنه.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية حول طبيعة الإجراءات المتخذة، إلا أن القرار يعكس تشديد السلطات العراقية الرقابة على المحتوى الإعلامي في المنصات الرقمية والتلفزيونية، في ظل جدل واسع حول معايير تصنيف المحتوى الهابط وتأثيره على الحريات الإعلامية.

يُذكر أن برنامج "عزيزة الكاع" أثار جدلًا واسعًا في الأوساط العراقية، حيث واجه انتقادات حادة بسبب مقاطع توصف بالمسيئة وغير اللائقة، فيما يرى البعض أن الإجراءات الرقابية قد تُقيّد حرية التعبير والإبداع الفني في البلاد.