2025-03-19 21:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شمالي محافظة ذي قار جنوبي العراق،تقع قرية "آل ملال"، لكنها ليست قرية اعتيادية، فكل سكانها يعانون منالأمراض المستعصية، مثل الفشل الكلوي، والسرطان، والشلل، والتشوهات، والعوقالجسدي.

هذه القرية، التابعة إدارياً لقضاء النصر فيالمحافظة، يقطنها 150 شخصاً، وفقاً لمدير شرطة البيئة العميد رشيد جاسم، الذي وصفحالها بأنه "أشبه بتعرضها لقصف نووي".

"سكان القرية جميعهم مصابون، بتشوهاتخلقية وجسدية، ولا يوجد لديهم صغير أو كبير بكامل قواه العقلية أو من دون عوقجسدي"، هكذا يؤكد جاسم لوكالة شفق نيوز.

ويضيف أن "الإيضاحات التي حصلت عليها منأهل القرية، أن التشوهات الخلقية والجسدية التي أصابتهم حصلت بعد العام 2003، بسببالمياه الملوثة بسموم الصيد، وكذلك استخدام حديد في سقوف بعض البنايات العائدةلهم، تعرض لضربة أمريكية في العام نفسه".

ويتابع "زيارتي إلى القرية كانت استطلاعيةفقط بسبب المناشدات التي وصلت وهي ليست زيارة نهائية، والآن أنا بصدد الطلب منجامعة ذي قار تشكيل فريق علمي مختص للكشف على القرية وأخذ عينات من المواطنين،بصحبة شرطة البيئة".