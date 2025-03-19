قرارات "مهمة" قبل مباراة العراق والكويت.. شفق نيوز في المدينة الرياضية بالبصرة (صور وفيديو)

2025-03-19 21:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدير المدينة الرياضية في محافظة البصرة لطفي الجزائري، يومالأربعاء، عن إكتمال كافة التجهيزات اللازمة لإنجاح مباراة المنتخب الوطني معنظيره الكويتي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، عير إصدار قرارات جديدةلتنظيم المباراة.

و قال الجزائري لوكالة شفق نيوز، إن "المدينةالرياضية وملعب البصرة الدولي جاهزان فنياً وتقنياً وإدارياً لاستضافة مباراةالمنتخب الوطني يوم غد الخميس، بالإضافة إلى تجهيز ملعب تدريبي خاص للمنتخبالكويتي".

وأضاف أن "الاجتماعات الأخيرة لرئيساللجنة الأمنية العليا والجهات ذات العلاقة خرجت بقرارات مهمة من شأنها إنجاحالمباراة، أهمها تسهيل دخول الجماهير وتجهيز مواقف عامة للسيارات، وإعداد خطةأمنية متكاملة، بالإضافة للسماح بدخول كاسات المياه، وأيضاً الاتفاق معالكافتيريات الداخلية بتحديد تسعيرة معينة للسلع لمنع رفع أسعارها".

وكان رئيس اللجنة الأمنية، في مجلس محافظةالبصرة عقيل الفريجي، وجه بمنع أي مظاهر للاحتفال بعد انتهاء مباراة العراقوالكويت مرجعاً ذلك إلى مصادفة المباراة مع ذكرى اسشهاد الإمام علي عليه السلام.

وقال الفريجي خلال مؤتمر صحافي حضره مراسلوكالة شفق نيوز، ظهر اليوم، إن "اللجنة الأمنية المنعقدة بخصوص مباراة العراقوالكويت، قررت منع أي مظاهر للاحتفال بعد انتهاء المباراة المقرر اقامتها يوم غدالخميس، وذلك لمصادفتها مع أيام جرح واستشهاد الامام علي عليه السلام".