كاساس: أيمن حسين جاهز ولا يعاني من أي إصابة

2025-03-19 21:40:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد مدرب المنتخب الوطني، خيسوس كاساس، اليوم الأربعاء، ان مهاجم المنتخب أيمن حسين جاهز لمباراة الكويت ولا يعاني من أي إصابة.وقال كاساس، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "مباراتنا أمام الكويت ذات أهمية كبيرة، لأنها تُقربنا خطوة إضافية نحو التأهل إلى كأس العالم".وأضاف، أن "اللاعب أيمن حسين جاهز للمباراة، وكان قد واصل التدريب بعد الحصة الرسمية وسدد بعض الكرات على المرمى، مما يعكس استعداده البدني".وأشار الى أن "مشاركة اللاعبين مع أنديتهم وأداؤهم القوي يمثلان عاملًا إيجابيًا للمنتخب، و الآن لدينا لاعبون يتمتعون بإيقاع عالٍ".كما أوضح أن "تصريحاته السابقة حول الجماهير لم تكن موجهة لجماهير الملعب، بل كانت تخص جماهير وسائل التواصل الاجتماعي"، داعيًا جماهير المدرجات إلى "ممارسة الضغط والهتاف المستمر لدعم اللاعبين طوال المباراة".واختتم كاساس حديثه بالتأكيد على أن "المنتخب لم يتأهل بعد إلى كأس العالم، وعلينا التركيز أولًا على مباراة الكويت، ثم التفكير في المواجهات المقبلة"، مشيرًا إلى أن "عدم تقديم المستوى المطلوب سيضع الفريق تحت ضغط كبير".