2025-03-19 21:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن نادي الخور القطري، اليوم الأربعاء ، تعيين العراقي سلام شاكر مدربا لفريقه الأول حتى نهاية الموسم الحالي .وذكر بيان للنادي تلقته وكالة الأنباء العراقية ( واع )، أن "إدارة نادي الخور القطري كلفت المدرب العراقي سلام شاكر مدربا لفريقها حتى نهاية الموسم الحالي" ، مشيرا الى أن "شاكر كان يشغل منصب مدير فريق رديف النادي" .وأضاف البيان، أن "إدارة الفريق أنهت تعاقدها مع مدرب فريقها السابق مهدي النفطي على خلفية نتائجه في الدوري".