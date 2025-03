بالصور: “المحيبس” لعبة تراثية يحييها أبناء الناصرية خلال ليالي رمضان

2025-03-19 21:40:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: ما زالت لعبة المحيبس الشهيرة تمثل أبرز طقوس الليالي الرمضانية في مدينة الناصرية، حيث يواصل شباب المدينة إحياء هذه اللعبة التراثية العريقة في الشوارع والمقاهي بشكل لافت للنظر، ومع حلول شهر رمضان المبارك، يعيد الشباب ممارسة هذه اللعبة التي كانت مفضلة لدى آبائهم، مما يجذب عشرات اللاعبين...

