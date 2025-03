مجلس محافظة ذي قار: غدا دوام رسمي في جميع الدوائر والمؤسسات

2025-03-19 21:40:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن المتحدث الرسمي لمجلس محافظة ذي قار أحمد سليم، أن يوم غدٍ سيكون دواما رسميا في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية بالمحافظة، مشيرا إلى أنه لا توجد عطلة رسمية لهذا اليوم. وأكد سليم لشبكة أخبار الناصرية ، على أهمية الالتزام بالدوام الرسمي لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين ....

