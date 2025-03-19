تفكيك أخطر ثلاث شبكات تزوير في العراق خلال أقل من أربعة أشهر

2025-03-19 21:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، عن تفكيك ثلاث شبكات من أخطر شبكات التزوير في العراق خلال أقل من أربعة أشهر.

وقال عضو اللجنة النائب ياسر اسكندر في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الساندة شكلت فرق تحقيق مهمة للتعقب ورصد شبكات التزوير في عموم المحافظات العراقية".

وأضاف أن "توحيد الجهود والتنسيق الأمني، بالإضافة إلى تبادل المعلومات بين المحافظات، أسهما في تفكيك 3 من أخطر شبكات التزوير في العراق خلال أقل من أربعة أشهر، كان آخرها الشبكة التي تم الإعلان عنها من قبل جهاز الأمن الوطني قبل ساعة من الآن، والتي كانت تنشط في العاصمة بغداد".

وأشار إلى أن "هذه الشبكات كانت تتعلق بتزوير مستمسكات وهويات رسمية، إضافة إلى بعض الوثائق والمستندات"، مؤكداً أن "هذه الشبكات لا تقل خطورة عن الإرهاب، خاصة وأن بعض التحقيقات أشارت إلى وجود علاقات لهذه الشبكات مع الخلايا النائمة لعصابات داعش الإرهابية".

وأوضح اسكندر أن "عملية تفكيك الشبكات تمت من خلال أوامر قضائية، مشيراً إلى أن بعض الشبكات لم يتم الإعلان عن تفاصيلها في الوقت الحالي، بانتظار التحقيقات، خاصة وأنها تتضمن ملفات في غاية الأهمية سيتم الإعلان عنها في وقت قريب".