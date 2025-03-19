2025-03-19 21:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعرب مدرب المنتخب الوطني، خيسوس كاساس، اليوم الأربعاء، (19 آذار 2025)، عن ثقته باللاعبين في مواجهة الكويت غداً الخميس ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، حضره مراسل "بغداد اليوم"، "مباراتنا أمام الكويت ذات أهمية كبيرة وخاصة جدًا، لأنها تُقربنا خطوة إضافية نحو التأهل إلى كأس العالم".

وأضاف "اللاعب أيمن حسين جاهز لمباراة الكويت، حتى إنه بعد التدريبات سدد بعض الكرات على المرمى".

وأشار كاساس الى، ان "مشاركة اللاعبين وأداؤهم الرائع مع أنديتهم أمر مهم بالنسبة لنا، سابقًا، عانينا كثيرًا من هذه النقطة، لكن الآن لدينا لاعبون يملكون إيقاعًا عاليًا".

ونوه الى، ان "تصريحه السابق بخصوص الجماهير لم يكن موجهًا لجماهير الملعب، بل لجماهير وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع "أريد من الجماهير في الملعب أن تمارس الضغط والهتاف منذ بداية المباراة وحتى نهايتها بشغف وحافز كبير ومستمر، وأنا لست أحمق لأنتقد ضغط الجماهير في المدرجات".





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