العراق.. أكثر من 70 ألف سيارة تعمل بالغاز السائل

2025-03-19 22:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الأربعاء، أن عدد المركبات التي تعمل بالغازالسائل، بلغت أكثر من 70 ألف مركبة، فيما أشارت إلى تبسيط إجراءات إضافة منظومة الغازللمركبات.

ونقلت الوزارة،في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن المدير العامللشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز أنمار علي حسين، أن "أعداد المركبات التيتستخدم وقود الغاز ارتفعت إلى الضعف خلال عمر الحكومة الحالي".

وأضاف حسين، بحسب البيان، أن "ذلك يأتيتنفيذاً للبرنامج الحكومي والمتابعة المستمرة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقةوزير النفط حيان عبدالغني"، مبينا أن "مشروع اضافة منظومات الغازللسيارات يشهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين، وذلك لما يتمتع به من مزاياإيجابية وبيئية واقتصادية ودرجة أمان عالية".

وتابع أن "معدلات السيارات التي تعمل بوقود الغاز السائل بلغتأكثر من 73 ألف سيارة في العراق، بعد ان كانت اعدادها عند تسلم الحكومة لا تتجاوز32 الف سيارة"، مؤكدا أن "الانتاجية الخاصة بالشهر الماضي لإضافةالمنظومات، بلغت 1413 منظومة، تمت إضافتها داخل الورش الفنية المنتشرة في عمومالبلاد".

وأشار إلى أن "الشركة قامت بتبسيط الاجراءاتالخاصة بإضافة المنظومات عبر اعتماد التسجيل الإلكتروني ورابط التقديم على منصة أورالإلكترونية الحكومية".