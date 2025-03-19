جامعة عراقية تدعم طلبتها والقطاع الخاص باللحوم البيضاء

2025-03-19 22:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت جامعة كركوك، يوم الأربعاء، عن مباشرتها ببيع دجاج اللحمبأسعار مدعومة ضمن خطتها في دعم المشاريع التي تساهم في إنعاش القطاع الخاص.

وقال رئيس الجامعة، عمران جمال حسن، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن"جامعة كركوك وضمن خططها في دعم القطاع الخاص بمشاريع ناجحة تساهم في تطوير عددمن القطاعات المهمة، باشرت كلية الزراعة بجامعة كركوك ببيع وجبة جديدة من دجاج اللحمالحي للقطاع الخاص، وذلك ضمن مشاريع تخرج الطلبة".

وأضاف حسن، أن "المشروع يقوم أيضاً ببيع دجاج اللحم لمنتسبي الجامعةوكلياتها، بأسعار مدعومة، وباشرت محطة البحوث والتجارب الزراعية في بيع دجاج اللحماعتباراً من اليوم".

وتابع أن "جامعة كركوك وكلياتها تعمل على تنفيذ برامج متعددة منهاتفعيل قطاع المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص، ويعتبر مشروع كلية الزراعة ببيع دجاجاللحم من المشاريع المهمة التي تسد جزءاً من حاجة السوق المحلية وتوفر منتوج لحم الدجاجلمنتسبي الجامعة".