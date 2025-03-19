أسواق الخليج تحت ضغط انتهاء أحقية التوزيعات النقدية

2025-03-19 23:00:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أغلقت أغلب أسواق الخليج على خسائر بضغط من انتهاء أحقية التوزيعات النقدية لعدة شركات قيادية في جلسة الأربعاء. كما تأثرت معنويات المستثمرين بتصاعد التوترات الجيوسياسية بعد مقتل أكثر من 400 في قطاع غزة في غارات جوية إسرائيلية بددت حالة هدوء نسبي استمرت قرب شهرين منذ بدء وقف إطلاق النار. ونددت مصر وقطر، اللتان اضطلعتا بدور الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار إلى جانب الولايات المتحدة، بالهجوم الإسرائيلي، كما عبر الاتحاد الأوروبي في بيان عن أسفه لانهيار وقف إطلاق النار. كما شهدت أسعار النفط ضغوط بيعية في بداية جلسة الأربعاء بعد موافقة موسكو على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تتوقف هي وكييف مؤقتاً عن الهجمات المتبادلة على البنية التحتية للطاقة، وهي خطوة قد تمهد الطريق لدخول النفط الروسي مجددا إلى الأسواق العالمية في نهاية المطاف. السوق السعودي انخفض المؤشر السعودي بنسبة 0.7 مسجلاً ثاني خسارة يومية على التوالي بعد أن عمق سهم أرامكو من خسائره وتراجع بنسبة 2.1 إلى أدنى مستوياته في 5 سنوات بعد انتهاء أحقية التوزيعات النقدية للشركة يوم أمس. بورصة الكويت ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.3 في جلسة الأربعاء مسجلاً ثالث مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي بنك برقان وبنك وربة بنسبة 2.6 و1.8 على التوالي. وفي أخبار النتائج المالية، أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن نمو أرباحها بنسبة 192 لتبلغ 12 مليون دينار في عام 2024، وأوصت الشركة بتوزيع 22 فلس نقداً. بورصة قطر تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.7 في جلسة الأربعاء ليفقد مستويات 10400 ويغلق عند أدنى مستوياته في شهرين متأثراً بانخفاض سهم بنك قطر الوطني بنسبة 1.7. كما هبط سهم بنك قطر الدولي الإسلامي بنسبة 3 مع بدء تداول السهم دون أحقية التوزيعات النقدية. الأسواق الإماراتية تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.3 في جلسة الأربعاء بعد 3 أيام من المكاسب متأثراً بانخفاض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 4 مع بدء تداول السهم دون أحقية التوزيعات النقدية. كما تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.6 في جلسة الثلاثاء مسجلاً أدنى إغلاق يومي منذ بداية العام الحالي متأثراً بانخفاض سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 4 إلى أدنى مستوياته في أكثر من 3 أشهر. وكان البنك قد نفى في إفصاح له على سوق دبي المالي التكهنات الصحفية التي تربطه بعدد من صفقات الاستحواذ في المنطقة بما فيها مصر. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام