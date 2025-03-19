"تحت خطين" يناقش التحديات والصلاحيات في الهيئات المستقلة

2025-03-19 23:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعناقش برنامج "تحت خطين" الذي يعرض على العراقية الإخبارية التحديات والصلاحيات في الهيئات المستقلة.وقال رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي ثائر الغانمي في برنامج تحت خطين تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "مجلس الأمناء منذ تسلم مهامه بدأ العمل بتنفيذ بنود قانونه"، مبيناً أن "الجهات السياسية تحترم خصوصية شبكة الإعلام العراقي فهي تنأى بنفسها عن التدخل بعمل الشبكة".وأضاف، أن "التوجه العام لمجلس الأمناء ورئاسة الشبكة برفض أي نوع من أنواع التدخل بعمل شبكة الإعلام العراقي"، مؤكدا أن "مجلس الأمناء يمثل حائط صد للحفاظ على استقلالية شبكة الإعلام العراقي".وأشار إلى أن "مجلس الامناء يعمل على مراقبة تنفيذ قانون الشبكة ووفق علاقة تكاملية مع رئاسة شبكة الإعلام العراقي"، منوها بأن "الدورة السابقة لمجلس الأمناء شهدت حالة تقاطع لم تعد موجودة اليوم".وتابع، أن "حالة الانسجام بين مجلس الأمناء ورئاسة الشبكة خلق بيئة عمل ملائمة".من جانبه، قال رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة قحطان نعمة الخفاجي في البرنامج ، أن "مجلس أمناء بيت الحكمة يعنى بوضع الخطة السنوية للأقسام التسعة في بيت الحكمة، ويضع المنهجية التي تقوم بها الأقسام ويراعي العناوين التي تقام في بيت الحكمة من ندوات وورش"، مبيناً أن "بيت الحكمة هو إرث تأريخي نعتز به كعراقيين ويسمى خزانة الكتب في العصر العباسي".وأضاف، أن "بيت الحكمة يعتبر ركيزة من ركائز تراثنا الأصيل حيث أسس في زمن الدولة العباسية"، مؤكدا أن "بيت الحكمة مؤسسة مستقلة إدارياً ومالياً وتهتم بالبحوث والدراسات ويعنى بالباحثين والمفكرين على مختلف الاختصاصات".وأشار إلى أن "هناك مطبعة نموذجية في بيت الحكمة تعنى بطباعة كتب الباحثين والمفكرين".إلى ذلك، ذكر عضو مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات هشام الركابي في البرنامج ، أن " هيئة الإعلام والاتصالات هيئة مستقلة ذات طابع فني وتنظيمي، تعمل على تنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات"، لافتاً إلى أن "الجهاز التنفيذي في الهيئة يعمل على إدارة وتنفيذ ما يصدر من مجلس المفوضين".وأضاف، ان "عملية تكاملية ما بين مجلس المفوضين والمجلس التنفيذي في هيئة الإعلام "، مؤكدا أن "مهمة مجلس المفوضين تشريعية ولا توجد احتكاكات مع رئاسة الهيئة".