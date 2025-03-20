الأعرجي والشيخ حمودي يؤكدان ضرورة دعم إكمال البرنامج الحكومي

2025-03-20 01:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي ضرورة دعم إكمال البرنامج الحكومي.وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، التقى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، واستعرض معه مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة ، إلى جانب التأكيد على ضرورة الحفاظ على المنجزات السياسية والأمنية، وبما يحفظ سيادة ومصالح العراق العليا ويثبت دعائم وحدته الوطنية ."وشدد الجانبان، بحسب البيان، على "المضي بدعم توجهات الحكومة العراقية في سعيها للحفاظ على أمن واستقرار البلاد" ، مؤكدين "ضرورة دعم إكمال البرنامج الحكومي ، وبما يترجم نهج الحكومة في تحقيق الإصلاحات وعلى جميع المستويات."