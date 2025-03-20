مقتل وإصابة 3 من شرطة الديوانية باشتباك مع مسلحين

2025-03-20 01:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في الديوانية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل وإصابة ثلاثة منعناصر الشرطة باشتباك مسلح مع أشخاص يُعتقد أنهم تجار مخدرات.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفرزة من مركز شرطة الجمهوري دخلت باشتباكبالأسلحة النارية مع مسلحين يُعتقد أنهم تجار مخدرات، قرب جامع زين العابدين فيمدينة الديوانية، وتم إلقاء قنبلة يدوية هجومية على الدورية ما أدى إلى استشهاد أحدأفراد الدورية وإصابة اثنين آخرين بجروح".

وأضافأن "تعزيزات أمنية وصلت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطبالعدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج"،مشيراً إلى أن "حملة تمشيط بدأت لملاحقة المهاجمين".