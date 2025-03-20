بالصور.. إحياء ليلة جرح الإمام علي (ع) في النجف الأشرف

2025-03-20 01:10:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع – حيدر فرمانوثّقت عدسة وكالة الأنباء العراقية (واع)، مشاهد روحانية مهيبة خلال إحياء المؤمنين لليلة جرح الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) في مرقده الشريف بالنجف الأشرف، حيث توافدت الحشود لإحياء المناسبة وسط أجواء إيمانية خاشعة.وشهدت المراسم رفع المصاحف على الرؤوس، وسط ابتهالات ودعوات تعالت في الأرجاء، تعبيرًا عن الحزن والأسى لاستذكار هذه الفاجعة الأليمة.وشارك في هذه الليلة الحزينة أعداد كبيرة من المؤمنين الذين توافدوا من مختلف المحافظات، مؤكدين تمسّكهم بنهج الإمام علي (ع) وقيمه السامية.













