2025-03-20 01:15:10 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - صلاح الدين

تمكنت قيادة العمليات المشتركة، مساء اليوم الأربعاء، من الإطاحة بمجموعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في كمين محكم شرقي محافظة صلاح الدين. وذكرت القيادة في بيان لها أن العملية أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد المجموعة، أحدهم كان يرتدي حزاماً ناسفاً، بالإضافة إلى إصابة آخرين.

وأوضح البيان أن القوة المنفذة للعملية تضمَّنت أبطال الفوج الثاني من اللواء 88 ومفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، الذين نصبوا الكمين في منطقة بالكانة بقضاء طوزخورماتو، شرق صلاح الدين. وقد أسفرت العملية عن إيقاع خسائر كبيرة في صفوف المجموعة الإرهابية، حيث تم القضاء على اثنين من عناصرها أثناء محاولتهم الهجوم، بينما تمكن اثنان آخران من الفرار نحو جبال بلكانة.

وتواصل القوات الأمنية، بحسب البيان، عملية التفتيش والملاحقة للعناصر الفارين، حيث تم إسناد العمليات بطائرات مسيرة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية. وأضاف المصدر الأمني أن الكمين جاء بعد معلومات استخبارية دقيقة، تبيّن تحركات لعناصر داعش في المنطقة، مما دفع القوات العراقية للتحرك السريع ومطاردة الإرهابيين.