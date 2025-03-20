2025-03-20 01:27:04 - المصدر: ايشان

حذّر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، من تفاقم أزمة الكهرباء الوطنية خلال صيف 2025، داعيًا المواطنين إلى الاستعداد المبكر من خلال تبني حلول بديلة وعملية لمواجهة ما وصفه بـ”الصيف الأصعب”. وقدم العبيدي في تدوينة تابعتها منصة “إيشان”، مجموعة من النصائح واصفاً إياها بـ”الضرورية” لكل من يرغب في تجنب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، مشددًا على أهمية التحرّك […]

ظهرت المقالة اعتدموا الطاقة الشمسية.. خبير اقتصادي: انسوا شي اسمه كهرباء وطنية بالصيف المقبل أولاً على ايشان.



