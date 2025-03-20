العمليات المشتركة تؤكد عدم وجود أي تسلل أو اشتباك على طول الحدود العراقية السورية

2025-03-20 02:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت قيادة العمليات المشتركة، عدم وجود أي تسلل أو اشتباك على طول الحدود العراقية السورية، لافتة الى أن الأمنية بمختلف الصنوف والاختصاصات تؤمن وتمسك الحدود بقوة معززة باحتياطات كافية وموارد مراقبة فنية متطورة.يتبع..