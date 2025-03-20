مدير كهرباء الوسط يكشف عن مشاريع لفك اختناقات الشبكة في ثلاث محافظات

2025-03-20 02:55:02 - المصدر: واع

الانبار – واع - أحمد الدليميكشف مدير توزيع كهرباء الوسط علاء سمير، عن مشاريع لفك اختناقات الشبكة في محافظات واسط وديالى والانبار.وقال سمير لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "حسب توجيهات رئيس الوزراء المباشرة بخطة مشاريع فك اختناق صيف 2025 ، والتي تشمل محافظات واسط وديالى والانبار"، مبينا أن "هذه المشاريع تنفذ لأول مرة في العراق حيث لم تشهد الشبكة الكهربائية مشاريع بهذا الحجم هذه المشاريع هي استكمال لخطة عام 2024 ".وأضاف، ان "متابعة ودعم رئيس الوزراء اسهمت بايجاد حلول جذرية للمشاكل التي تعاني منها المنظومة الكهربائية، ومن اهم الاعمال التي ستنفذ ضمن الخطة الطارئة في محافظات واسط وديالى والانبار ، تشييد 19 محطة جديدة ثانوية ثابتة جهد 33 / 11 كي في بسعة، 2 في 31 ونصف ام ڤي أي ، كذلك تاهيل وتوسيع 12 محطة ثانوية قديمة عاملة وتحويلها لسعات اكبر ".وتابع، "فضلا عن نصب وتشغيل 19 محطة متتقلة جهد 33/ 11 كي في بسعة31 ونصف ام ڤي أي ، وتنفيذ مغذيات جهد 33 بعدد106 مغذيات ، وايضا تنفيذ مغذيات بجهد 11 كي في بعدد 466 مغذيا ، بالاضافة الى نصب محولات لفك الاختناق بعدد 1700 محولة ، كذلك تهيئة 1000 محولة للحالات الطارئة واستبدال المعطوب" .