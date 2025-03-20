الأنبار: أكثر من 500 ألف متر مكعب خزين حوض الحماد من مياه الأمطار

2025-03-20 02:55:02 - المصدر: واع

الانبار – واع - أحمد الدليميأعلن مدير مشروع حوض الحماد أبراهيم منادي علي، ارتفاع خزين الحوض إلى أكثر من 500 ألف متر مكعب من مياه الأمطار الأخيرة .وقال علي لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "مشروع حوض الحماد يهدف إلى تطبيق تقنيات حصاد المياه لتحسين البيئة وتعزيز الأنظمة البيئية في مناطق البادية"، مبينا أن " المشروع يعتمد على تقنيات متعددة تهدف إلى جمع مياه الأمطار في مواقع استراتيجية، وتوزيعها على المساحات الجافة، بما يعزز من نمو النباتات الرعوية المختلفة مثل الرغل، الروثا، وغيرها كما يسعى المشروع إلى إعادة نشر النباتات المهددة بالانقراض مثل الغضا عبر تقنيات متقدمة لزيادة استدامتها".وأضاف، ان "إنشاء السدود الترابية والحفريات التجميعية لمياه الأمطار يعتبر من أبرز مكونات المشروع في مواقع مديسيس، وصواب، والكعرة، والسحالي.والتي تم تجميع فيها الآف الأمتار المكعبة من الماءتمثل هذه السدود وسيلة فعالة لتخزين مياه الأمطار، مما يوفر موارد مائية حيوية لمربي الأغنام وسكان البادية".وتابع، "كما يسهم المشروع في حقن المياه الجوفية وتعزيز مخزونها، مما يساهم في تحسين الموارد المائية لأغراض الزراعة والرعي"، مؤكدا أنه "من خلال هذه المبادرات، يساهم مشروع حوض الحماد في تقليل رقعة التصحر وتحسين الظروف البيئية العامة، مما يساهم في استدامة الموارد الطبيعية على المدى الطويل، كما يخلق المشروع فرص عمل جديدة لسكان البادية ويعزز التماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع المحلي، مما يساعد في تطوير الاقتصاد المحلي".ولفت إلى ان "المشروع يشجع على الاستثمار من خلال خلق بيئة مناسبة للأعمال والمشروعات الاقتصادية في مناطق البادية ، مما يساهم في تنمية المجتمعات المحلية وزيادة المدخلات الاقتصادية للبلد وتوفير عشرات فرص العمل وباختصاصات مختلفة".