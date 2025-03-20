ارتفاع أسعار النفط بفعل بيانات أمريكية وتوتر الشرق الأوسط

2025-03-20 09:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، وسط تراجع مخزونات الوقود الأمريكية وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 71.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 0213 بتوقيت جرينتش، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.51 بالمئة إلى 67.50 دولار.

وارتفعت الأسعار بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.

المصدر: وكالات



