2025-03-20 09:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ انخفضت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط أكثر من 1%، يوم الخميس، معارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وانخفضتأسعار خام البصرة الثقيل 1.04 دولاراً بما يعادل 1.51% ليصل إلى 67.80 دولاراً، كماتراجعت أسعار الخام المتوسط 1.04 دولاراً بما يعادل 1.48% ليصل إلى 70.85 دولاراً.

وارتفعتأسعار النفط عالمياً مع انخفاض مخزونات الوقود الأمريكية وتصاعد التوترات في الشرقالأوسط.

وسجلخام برنت 71.16 دولاراً بارتفاع بلغ 38 سنتاً، وسجل الخام الأمريكي 67.47 دولاراًبارتفاع بلغ 31 سنتاً.