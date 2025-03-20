مصر تسعي لاتفاق جديد مع العراق بشأن استيراد النفط

2025-03-20 09:50:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال مسؤول حكومي مصري، إن بلاده تتفاوض مع العراق لاستئناف استيراد شحنات من النفط الخام العراقي. وقال المسؤول لـ العربية Business، وتابعته الاقتصاد نيوزإن الهيئة المصرية العامة للبترول تُخطط لاستيراد نحو 8 ملايين برميل نفط خام قابلة للزيادة سنويًا، لتلبية احتياجات السوق المصرية من النفط الذي يغذي معامل التكرير. أوضح أن الجانب المصري يسعى للحصول على تسهيلات في سداد قيمة الشحنات التي سيتم الاستقرار عليها بشكل كامل بمجرد موافقة الجانب العراقي، على أن يُجدد التعاقد بين البلدين بشكل سنوي وفق بنود الاتفاق الجديدة. أخبار حصريةالبترول المصرية تتوقع تشغيل مجمع لإنتاج السولار تجريبيا في الربع الثالث وفي 3 مارس الجاري، التقى وزير البترول المصري كريم بدوي، بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني، بالعاصمة بغداد، وأكدا على ضرورة تعزيز التعاون بينهما في مجال النفط والغاز الطبيعي لتحقيق التكامل بين الجانبين. كما ناقشا التعاون في مجال التكرير بنقل النفط العراقي لتكريره بمعامل التكرير المصرية؛ بما يمثل فرصة إضافية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. أضاف المسؤول إلى أن عقد توريد الخام بين مصر والعراق متوقف منذ فترة بسبب شروط في طرق السداد التي كانت ترغب القاهرة في تعديلها لفترات أطول، مشيرا إلى وجود خط أنابيب بين العراق والأردن ويمكن استغلاله في توريد الخام العراقي للقاهرة. توقع المسؤول استئناف توريد النفط الخام العراقي إلى مصر خلال العام الجاري، بما يُعزز من قدرة وزارة البترول المصرية على إنتاج المحروقات اللازمة للسوق المحلية وتقليص حجم وارداتها من الوقود من الخارج. بحسب المسؤول تعتزم وزارة البترول المصرية زيادة حجم إنتاجها من الزيت الخام من حقول النفط البرية والبحرية بنحو 18 بنهاية العام المالي الجاري. وقال إن هيئة البترول المصرية تعمل بالتعاون مع الشركاء الأجانب للوصول بحجم إنتاجها اليومي من الزيت الخام إلى مستوى 565 ألف برميل يوميًا من خلال ربط عدد من الآبار الاستكشافية الجديدة على مرحلة الإنتاج وتنمية عدد آخر من الحقول القديمة بالصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس. تابع أن وزارة البترول المصرية تعمل على تهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات في قطاع البترول والغاز، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية العمل لتسريع خطط التنمية والاستكشاف لتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود وتقليل الفاتورة الاستيرادية. ووفق وزير البترول المصري، أمام غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، رفعت مصر إنتاجها من خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضيين الربع الأول من العام المالي الجاري، بواقع 200 مليون قدم مكعبة غاز، ونحو 39 ألف برميل خام يومياً من النفط، مؤكدًا الدفع بعدد من الحفارات في حقول إنتاج شركات البترول لتسريع زيادة الإنتاج، بخلاف التعاون مع شركة أباتشي العالمية لتطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة الإنتاج تدريجياً بالصحراء الغربية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام