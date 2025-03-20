أمانة بغداد: قرب إنشاء 10 مرائب متعددة الطوابق

2025-03-20 09:50:17 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ضمن الخطط المعدة لتجاوز الزحام المروري الذي تعاني منه العاصمة، أعلنت أمانة بغداد قرب إحالتها لـ 10 مشاريع لإنشاء مرائب متعددة الطوابق للاستثمار ضمن مناطق العاصمة التي لا تتواجد فيها أماكن لوقوف السيارات. وقال الناطق باسم الأمانة عدي الجنديل في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته الاقتصاد نيوز، ان الأمانة أعدت خطة لمعالجة مشكلة عدم وجود أماكن لتوقف السيارات في الغالبية العظمى من الأماكن التجارية في بغداد، وتتضمن إنشاء 10 مرائب متعددة الطوابق عن طريق الاستثمار، موزعة بواقع خمسة مرائب في جانب الكرخ ومثلها في الرصافة. وأوضح أن من بين الأماكن المختارة لتنفيذ المرائب متعددة الطوابق والتي سيسع كلٌّ منها 400 إلى 500 سيارة، ستكون في جانب الكرخ بمنطقة اليرموك ضمن الأربع شوارع، إضافة إلى آخر ضمن المنطقة المحصورة بين تقاطع سيد الحليب وصولاً إلى ساحة الأردن. وأفاد الجنديل بأن الأمانة ستحيل المرائب إلى الاستثمار قريباً بعد أن حددت لجنة مختصة مواقعها في المناطق التي تشهد اكتظاظاً وزخماً مرورياً، لاسيما القريبة من الكليات والمستشفيات والمولات والمناطق التجارية الأخرى. وتشهد الغالبية العظمى من مناطق العاصمة، زخماً مرورياً للعجلات التي تفرض على أصحابها التوقف لإكمال المراجعات في دوائر الدولة أو التسوق أو مراجعة المستشفيات والأطباء، لاسيما بشوارع المغرب وفلسطين في جانب الرصافة، والحارثية والربيع و14 رمضان والمنصور في جانب الكرخ التي تشكو قلة المرائب. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام