المسلمون الشيعة يحيون "ليلة جرح الإمام" جنوبي مدينة بابل (صور)

2025-03-20 09:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ بدأت مراسم إحياء الذكرى السنوية لاغتيال رابع خلفاء المسلمين، علي بن أبيطالب، في ساعات مبكرة من فجر اليوم الخميس، في مناطق متفرقة من العراق ضمن طقوسمعتادة منذ مئات السنين.

عدسةوكالة شفق نيوز رافقت جانباً من هذه الطقوس في مدينة القاسم جنوبي محافظة بابل،حيث أحيت جموع المؤمنين الشيعة ذكرى "جرح الإمام علي" فجر اليوم في مرقدالإمام القاسم بن موسى الكاظم، الذي ينحدر من سلالة الإمام علي.

وتضمنتالمراسم إقامة مجلس عزاء إلى جانب "الركضة"، وهي تقاليد دأب المسلمونالشيعة في المواظبة عليها منذ مئات ليلة التاسع عشر من رمضان كل عام.

يشارإلى أن عبد الرحمن بن ملجم، وهو أحد أفراد فرقة "الخوارج" التي ظهرت خلالالعقد الرابع من التاريخ الهجري الإسلامي، أقدم على اغتيال الإمام علي رابعالخلفاء المسلمين بضربة بالسيف على رأس الخليفة أثناء أدائه صلاة فجر يوم التاسععشر من شهر رمضان عام 40 هجرية/ 661 ميلادية، ليفارق الإمام علي الحياة بعد ذلكبيومين في 21 رمضان 27 كانون الثاني/ يناير 661 م.